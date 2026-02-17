Миронов выступил против превращения квартир в молельные дома

«Справедливая Россия» против использования квартир в качестве молельных домов. Глава фракции Сергей Миронов сообщил 360.ru, что законопроект о запрете проведения обрядов и церемоний в помещениях многоквартирных домов поддержали многие депутаты.

«Наши избиратели уже назвали его законопроектом о запрете молельных домов», — подчеркнул он.

Жители пожаловались на беспорядок в подъездах из-за скопления посторонних людей. Часто возникают конфликты из-за нарушения общепринятых правил поведения.

«Наша позиция — массовые богослужения проводить только в предназначенных для этого культовых помещениях. Если хотите, чтобы уважали ваши взгляды, уважайте покой и традиции окружающих», — заявил Миронов.

В Камчатском крае иностранцы незаконно устроили место для религиозных обрядов без специального разрешения. Молельный дом в Петропавловске заработал, минуя общественные слушания.