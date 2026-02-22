Миронов призвал сажать чиновников за выдачу жилищных сертификатов экс-мигрантам

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета России, взять под личный контроль расследование случаев выдачи жилищных сертификатов бывшим мигрантам. Об этом депутат рассказал 360.ru.

«Это беспримерная наглость и хамское отношение к людям со стороны чинуш, которые выкидывают фортели с сертификатами, лишая возможности пожить в человеческих условиях тех своих земляков, кто годами безуспешно ждет этой „милости“», — заявил парламентарий.

Лидер СР напомнил, что в мае прошлого года обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку законности выдачи жилищных субсидий и сертификатов бывшим мигрантам, ставшим «новыми гражданами России».

Коррупционеры временно притихли, но вскоре решили, что волна миновала, и взялись за старое.

Миронов предложил лишать коррупционеров свободы на семь лет.

Ранее он выступил с инициативой выдворять иностранцев из России за их счет.