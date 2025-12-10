Миронов призвал открыть медкабинеты во всех российских школах

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился в Минпросвещения с призывом открыть медицинские кабинеты во всех школах для постоянного контроля за здоровьем учеников. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

До этого в министерстве заявили о масштабном обновлении образовательных стандартов и оснащении кабинетов современным оборудованием для учащихся 10–11-х классов.

«Планы грандиозные, лишь бы дети справились с дополнительной нагрузкой! Многим и так тяжело, что сказывается на здоровье. Поэтому важно позаботиться об открытии постоянно действующих школьных медицинских кабинетов», — сказал Миронов.

По его словам, формально такие кабинеты есть в 85% российских школ, но это не говорит о том, что там всегда присутствуют врач или медсестра. Часто медики приезжают в школу один-два раза в неделю, потому что числятся в нескольких учреждениях.

«Надо сделать так, чтобы медкабинеты появились в каждой школе и чтоб школьный врач или фельдшер постоянно были рядом с детьми», — заявил Миронов.

