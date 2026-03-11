Миронов предложил создать систему детских сберегательных счетов

Миронов предложил создать детские сберегательные счета с взносом из бюджета

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов с первоначальным взносом из государственного бюджета по 100 тысяч рублей каждому родившемуся ребенку. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму, он появился в распоряжении 360.ru.

Парламентарий отметил, что молодые люди смогут воспользоваться деньгами вместе с накопившимися процентами уже в совершеннолетнем возрасте.

Миронов считает, что средства пригодятся для покупки квартиры, строительства дома или оплаты учебы.

«Введение детского сберегательного счета позволит реализовать несколько стратегических задач. Снять у молодых семей психологический барьер для рождения первого ребенка, обеспечить детям равный старт при вступлении во взрослую жизнь и снизить уровень социального неравенства», — заявил он.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку машины.