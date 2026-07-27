Миронов предложил давать многодетным семьям один миллион рублей вместо участка

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил на федеральном уровне закрепить за многодетными семьями право получения денежной компенсации в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — заявили в пояснительной записке.

В настоящее время законодательство предусматривает право семей с тремя и более детьми на безвозмездное получение земли, при этом регионы могут заменять эту льготу другими формами помощи.

Инициатива предусматривает введение единой федеральной денежной компенсации, чтобы сделать поддержку универсальной для всех многодетных семей. Размер выплаты — один миллион рублей.