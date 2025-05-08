Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах

Миронов предложил запустить бесплатные показы фильмов о ВОВ в кинотеатрах России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением организовать бесплатные показы фильмов о защитниках Родины и Великой Отечественной войне в российских кинотеатрах. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Инициировать в кинотеатрах программу бесплатных кинопоказов, посвященных Великой Отечественной войне», — говорится в письме.

Миронов отметил, что популяризация отечественных фильмов, отражающих значимые события российской истории и подвиги предков, сыграет важную роль в укреплении исторической памяти и патриотизма граждан.

«Расширение доступа к военно-патриотическому и историческому кинематографу будет воспитывать уважение к героическому прошлому России у молодого поколения», — отметил депутат.

Ранее Миронов предложил давать дополнительный отпуск родным ветеранов ВОВ.