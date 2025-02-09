Миронов отметил необходимость заморозки цен на детское питание и тарифы ЖКХ

Заморозка цен на детское питание и другие социально значимые товары поможет защитить граждан от растущей инфляции, но для улучшения ситуации необходимо также заморозить тарифы ЖКХ. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что заморозка цен на ряд товаров не поможет сдержать рост инфляции. Для снижения ее темпов следует установить на определенном уровне цены на услуги ЖКХ, объяснил депутат.

«Это газ, электроэнергия, водоснабжение, жилищные услуги — все это разгоняет по цепочке подорожание всех товаров и услуг», — отметил он.

Парламентарий также напомнил, что президент Владимир Путин «поставил двуединую задачу — выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции».

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин озвучил главе государства информацию об инфляции в стране. Он рассказал, что ее уровень по итогам 2024 года составил 9,52%, а рост реальных доходов населения — 8,4%. Путин на встрече с Мишустиным отметил, что российская экономика показала высокие темпы роста.