MIR24.TV: пиклбол менее травмоопасен для суставов, чем теннис

В России стремительно набирает популярность пиклбол — гибрид тенниса, бадминтона и пинг-понга, который становится новым трендом в любительском спорте. Как отмечают эксперты, этот вид спорта идеально вписывается в современные запросы общества: он менее травмоопасен для суставов, чем теннис, но при этом дает достаточную кардионагрузку, пишет MIR24.TV .

Пик популярности пришелся на лето 2026 года, когда игра вышла за рамки нишевого хобби. В Москве площадки открываются на базе обычных парков и фитнес-центров, а турниры собирают сотни участников.

Особое внимание развитию дисциплины уделяется в Крыму, где инфраструктура адаптируется под новые реалии. На полуострове уже действуют специализированные центры, например, в Симферополе и Севастополе, где можно играть на оборудованных кортах. По мнению экспертов, такая доступность привлекает самых разных людей: от пенсионеров, которым противопоказан бег, до молодежи. При этом развитие вида спорта идет рука об руку с бизнесом: в регионах появляются локальные бренды экипировки, а малый бизнес открывает клубы.

Параллельно с ростом любительского спорта развивается и профессиональная среда. Так, недавно стало известно о создании проекта «Мастерская балтийских брендов», направленного на поддержку отечественных производителей инвентаря. Несмотря на то что профессиональный спорт требует больших вложений, любители готовы вкладываться в качественную амуницию. Таким образом, пиклбол из дворовой забавы превращается в полноценную спортивную индустрию, которая объединяет поколения и регионы страны.