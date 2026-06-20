Минздрав Свердловской области рассказал о введении расширенного неонатального скрининга

В Свердловской области проходит модернизация системы охраны материнства и детства в рамках национального проекта «Семья». Региональные власти меняют подходы к родовспоможению, диагностике новорожденных и оформлению родильных залов, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

По информации ведомства, одним из ключевых направлений нацпроекта «Семья» стал расширенный неонатальный скрининг. Это универсальный «сканирующий» тест для новорожденных, который позволяет выявить десятки редких, но тяжелых генетических заболеваний на ранней стадии.

Только в 2025 году обследование в специализированном центре прошли более 107 тысяч детей из УрФО, из них 34,7 тысячи — новорожденные свердловчане. У 58 малышей были подтверждены генетические заболевания, включая нарушения обмена веществ, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию.