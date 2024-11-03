Минздрав РФ предложил изменить порядок формирования больничного

Журналисты сослались на сообщение от пресс-службы ведомства. В министерстве предложили обязать врачей передавать медицинскую документацию о пациенте врачебной комиссии, если больничный оформляли больше трех раз за шесть месяцев. Такие меры помогут улучшить качество лечения.

Также это поможет определить способность сотрудника выполнять трудовые обязанности на его текущем месте работы. После экспертизы врачебной комиссии станет понятно, есть ли необходимость перевода на другую работу.

Ранее член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2025 году вырастут выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам. По ее словам, с увеличением размера выплат сотрудники перестанут вредить организму, стараясь перенести болезнь на ногах.