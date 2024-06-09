Минздрав рассмотрит изменения правил целевого набора обучения

Мурашко: Минздрав рассматривает варианты по изменению правил целевого набора

Фото: РИА «Новости»

Министерство здравоохранения рассматривает некоторые варианты по изменению условий целевого набора обучения, в этом году ведомство уже внесло изменения в процедуре подачи заявки и получения целевого направления. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы уже внесли ряд изменений в законодательство по целевому набору. В 2024 году поменяли подход к целевой подготовке специалистов, меняется процедура подачи заявления на обучение и получения направления на учебу в вузе. Также рассматриваем и другие предложения, но они на стадии обсуждения», — отметил он.

Мурашко добавил, что выпускники в целом выполняют свои обязательства по договору целевого обучения. По его словам, по программе «Вуз — регион» в 2022–2023 годах свои обязательства выполнили порядка 70% выпускников, при этом часть из них еще продолжает учиться в ординатуре.

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