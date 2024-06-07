Бакалавры в российских вузах станут специалистами
Чернышенко: бакалавров в новой системе образования заменят специалистами
В России началась разработка новой системы высшего образования. Бакалавров заменят специалистами, ориентированными на запросы работодателей, сообщил РИА «Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — сказал он.
По словам Чернышенко, изменения произойдут незаметно для студентов. Он заявил, что выданные в разные годы дипломы получат одинаковую ценность, а контрольные цифры приема в техникумах и вузах синхронизируют с потребностями регионов.
Вице-премьер добавил, что еще одним новшеством с 2025 года станет электронный диплом. Выпускники смогут выбирать, в каком формате получить документ.
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия он вступит в силу с января 2025 года.