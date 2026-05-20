Мурашко призвал сделать психологическую помощь россиянам доступнее

В России ежегодно свыше 3,5 тысячи человек обращаются за психологической помощью, ее следует сделать доступнее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии участникам съезда психиатров «Психиатрия в условиях смешанной реальности: новые вызовы — новые возможности», его слова привел ТАСС .

«Необходимо привлекать молодые кадры и совершенствовать систему наставничества», — добавил Мурашко.

Кроме того, Минздрав разработает новый порядок психотерапевтической помощи пациентам. Только за последние пять лет в этой области обновили 28 клинических рекомендаций.

Ранее министерство подготовило проект измененного перечня медицинских специальностей. В нем появится медицинская психология, при этом исчезнут сексология и подростковая психиатрия. Функции упраздненных специальностей передадут специалистам более широкого профиля.