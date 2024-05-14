Штрафы за скрытые номера отменят: водителей хотят сразу лишать прав | 360°

Транспорт 14 мая 2024, 22:47 Скрытый номер отберет права. Наказание для водителей хотят усугубить Адвокат Радько заявил, что уследить за авто со скрытыми номерами будет трудно Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

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Скрытые номера могут стать причиной лишения прав. Новую инициативу предложили в МВД и поддержали в правительстве. Однако как это будет работать на практике пока неясно — вычислить автомобиль-нарушитель по камерам довольно сложно. Вся надежда только на наряды дорожной полиции, однако количество патрулей сейчас сильно сократили.

Скрытые номера лишат прав

Правительство поддержало ужесточение наказания за сокрытие или отсутствие номерных знаков на автомобилях. Эту инициативу МВД предложило еще в январе и разработало соответствующие поправки части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, сообщил «Интерфакс».

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Пока за езду со скрытыми номерами или без них автолюбителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав до трех месяцев. В новой редакции нарушитель может лишиться возможности управлять машиной на срок от одного до 1,5 года.

Закон также будет предусматривать конфискацию устройства, позволяющего прятать госзнаки. Это могут быть электромагниты, шторки, откидные рамки, номера-перевертыши. Некоторые эксперты уверены, что продавцов подобных гаджетов нужно также привлекать к ответственности.

РИА «Новости»

Разделить «устройства» и «материалы»

Вопрос скрытых номеров напрямую касается государственной безопасности. Ведь прятать госзнаки могут не только хитрые автолюбители, нежелающие платить штрафы за свои нарушения, но и террористы, напомнили «Ведомости».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил приравнять гаджеты, которые помогают скрывать или менять номера, к шпионским устройствам и запретить ими торговать. А использование технологических средств четко описать в законе, отделив их от материалов — картонки, грязи и так далее.

«Разница между „материалом“ и „устройством“ должна быть четко в законодательстве определена, но сейчас она по большому счету останется на усмотрение сотрудника полиции. Следовательно, возникает простор для трактования, а, значит, и коррупционная составляющая», — отметил Шапарин.

РИА «Новости»

Практика против закона

Теоретически вычислить водителей, скрывающих номера, помогут дорожные камеры. Там, где их недостаточно, нарушителей, видимо, будут отслеживать патрульные службы полиции, предположил в разговоре с 360.ru автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

Но поскольку количество патрулей в последние годы сокращенно, то, по сути, заниматься этим некому. И, следовательно, данная законодательная мера вряд ли что-то сильно изменит. Сергей Радько юрист

По словам адвоката, дорожные камеры наблюдения тоже не слишком помогут — если номер закрыт, то 90-95% нарушителей выявить не удастся. Ведь каждый раз поиск нужной машины обернется полновесным расследованием: придется выяснять, есть ли машина определенной марки, цвета с номерами, где есть цифры и буквы, которые остались видны.

«Понятно, что для массового применения такой способ не годится. Думаю, что эта инициатива не самая хорошая. К тому же далеко не все водители, которых наказывают за это нарушение, являются такими уж злостными негодяями, которые умышленно скрывают номер», — отметил Радько.