Минздрав предложил не допускать к работе медиков без отработки в госклиниках
В России предложили не допускать к работе выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, которые учились за счет государства, без трех лет стажа в государственных медучреждениях. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным журналистов, Министерство здравоохранения внесло изменения в законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков.
В первоначальной версии предполагали, что в течение года после завершения образования молодые специалисты обязаны устроиться в медицинские организации, участвующие в программе государственных гарантий (включая учреждения системы ОМС), где должны проработать минимум три года.
В случае отказа выпускник должен был бы компенсировать государству затраты на его обучение в двухкратном размере.
«Теперь Минздрав предложил другой подход — он не наказывает проигнорировавших отработки выпускников финансово, но делает фактически невозможной их работу по специальности», — заявили журналисты.
В министерстве считают, что новоиспеченные специалисты должны будут пройти обязательную первичную проверку знаний — процедуру аккредитации. Ее проведение поручат комиссиям, работающим в специализированных центрах.
Успешно прошедшие проверку медики получат два документа: свидетельство о первичной аккредитации и право на профессиональную деятельность. Потом подтверждать свою квалификацию медикам нужно будет регулярно — каждые пять лет через систему периодической аккредитации.
Согласно законопроекту, после первичной аккредитации молодые специалисты обязаны три года проработать в государственных клиниках с наставником. Только после этого они смогут пройти следующую аккредитацию.