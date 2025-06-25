Минздрав предложил не допускать к работе медиков без отработки в госклиниках

В России предложили не допускать к работе выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, которые учились за счет государства, без трех лет стажа в государственных медучреждениях. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По данным журналистов, Министерство здравоохранения внесло изменения в законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков.

В первоначальной версии предполагали, что в течение года после завершения образования молодые специалисты обязаны устроиться в медицинские организации, участвующие в программе государственных гарантий (включая учреждения системы ОМС), где должны проработать минимум три года.

В случае отказа выпускник должен был бы компенсировать государству затраты на его обучение в двухкратном размере.

«Теперь Минздрав предложил другой подход — он не наказывает проигнорировавших отработки выпускников финансово, но делает фактически невозможной их работу по специальности», — заявили журналисты.