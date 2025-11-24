Минздрав освободит от отработки выпускников-фармацевтов и некоторых специалистов

Закон об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов предполагает, что от отработки освободят специалистов ряда редких медицинских направлений. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его данным, три года под руководством врача-наставника придется отработать только некоторым выпускникам, в том числе хирургам, онкологам и неонатологам.

Для медиков, трудоустроенных в новых регионах, срок работы под руководством врача-наставника будет меньше. Также он сократится, если выпускник будет работать в селе или городе с населением до 50 тысяч человек. Для большинства специальностей в этом случае срок отработки составит один год вместо двух.

От практики под руководством врача-наставника освободят фармацевтов, а также специалистов направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина».

Закон об обязательном трудоустройстве приняли на фоне острого дефицита кадров в сфере здравоохранения. Согласно документу, обучение в ординатуре стало полностью целевым, а на специалитете — на 70%.