Госдума приняла закон об отработках для студентов: как изменится обучение в медвузах

Госдума в окончательном чтении приняла резонансный закон о целевом обучении и обязательной отработке для выпускников медицинских и фармацевтических вузов. Как теперь изменится жизнь студентов-медиков и по каким причинам разработали поправки — в материале 360.ru.

Зачем нужен закон

Госдума окончательно приняла закон 12 ноября. Согласно документу, с 1 марта 2026 года около 70% бюджетных мест станут целевыми, 30% — бюджетными, а студенты-целевики после учебы будут обязаны отработать по распределению не менее трех лет.

Главной причиной разработки такого закона стали проблемы с кадрами — в системе здравоохранения давно зарегистрировали острую нехватку специалистов.

Во время обсуждения проекта спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучивал пугающие цифры: на начало 2025 года дефицит кадров в сфере медицины составляет 23 300 врачей. При этом среди среднего медицинского персонала показатель вырос до 63 600 специалистов.

Чтобы устранить эту проблему, Минздрав разработал законопроект о целевом обучении. Ведомство посчитало, что инициатива поможет значительно улучшить ситуацию с кадровым голодом в больницах.

Изначально закон был намного строже — предполагалось, что каждый учащийся бюджетник будет заключать договор о целевом обучении. В итоге после второго чтения документ смягчили: 30% мест на программы специалитета оставили бюджетными, однако обучение в ординатуре все равно сделали полностью целевым.