Госдума приняла закон об отработках для студентов: как изменится обучение в медвузах
Госдума в окончательном чтении приняла резонансный закон о целевом обучении и обязательной отработке для выпускников медицинских и фармацевтических вузов. Как теперь изменится жизнь студентов-медиков и по каким причинам разработали поправки — в материале 360.ru.
Зачем нужен закон
Госдума окончательно приняла закон 12 ноября. Согласно документу, с 1 марта 2026 года около 70% бюджетных мест станут целевыми, 30% — бюджетными, а студенты-целевики после учебы будут обязаны отработать по распределению не менее трех лет.
Главной причиной разработки такого закона стали проблемы с кадрами — в системе здравоохранения давно зарегистрировали острую нехватку специалистов.
Во время обсуждения проекта спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучивал пугающие цифры: на начало 2025 года дефицит кадров в сфере медицины составляет 23 300 врачей. При этом среди среднего медицинского персонала показатель вырос до 63 600 специалистов.
Чтобы устранить эту проблему, Минздрав разработал законопроект о целевом обучении. Ведомство посчитало, что инициатива поможет значительно улучшить ситуацию с кадровым голодом в больницах.
Изначально закон был намного строже — предполагалось, что каждый учащийся бюджетник будет заключать договор о целевом обучении. В итоге после второго чтения документ смягчили: 30% мест на программы специалитета оставили бюджетными, однако обучение в ординатуре все равно сделали полностью целевым.
Что ждет студентов-медиков после вуза
После заключения договора целевикам предстоит работать в госмедучреждениях под руководством наставника. Они будут получать зарплату и нести полную юридическую ответственность наравне с остальными врачами.
Работать целевикам предстоит в тех организациях, с которой заключен контракт, остальные выпускники смогут пойти в любое учреждение, работающее в системе ОМС. Место прохождения наставничества можно будет менять, но необходимо отработать необходимый срок.
Он может составлять до трех лет и различаться в зависимости от специальности и региона. Сроки и перечень специальностей отдельными приказами будет утверждать Минздрав.
Чтобы работать узким специалистом, врачу нужен не только диплом о высшем образовании, но и первичная аккредитация — для этого следует окончить ординатуру. После этого целевик обязан отработать в бюджетной организации от трех до пяти лет, минимум на половину ставки.
Подписать договор необходимо до прохождения итоговой государственной аттестации, в противном случае учащегося отчислят или переведут на платное отделение. При этом новые правила не затронут тех, кто уже учится в ординатуре. Они будут действовать исключительно для учащихся, зачисленных после 1 марта 2026 года.
Если врач по каким-то причинам не захочет заключать контракт или не будет соблюдать сроки начала или окончания ординатуры, то ему придется заплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере этой компенсации. Фактически это будет утроенная стоимость.
Помимо этого, согласно документу, специалист имеет возможность отработать по новому договору следующего уровня обучения, не отрабатывая первый. Однако если он нарушит условия второго контакта, ему придется выплачивать компенсации и штрафы по всем заключенным ранее.
Если условия договора не выполнит медучреждение, то его ждут санкции — придется выплатить в бюджет компенсацию за обучение, а также штраф в двойном размере. Это может произойти, если организация откажется заключить договор при наличии свободных мест или расторгнет его в одностороннем порядке.
Для уточнения информации о порядке устройства целевиков 360.ru обратился в Минздрав России, но официальный комментарий на момент публикации материала получить не удалось.