Минздрав обновил список противопоказаний к управлению автомобилем

В 1 сентября в силу вступил обновленный список болезней, с которыми нельзя водить машину. Перечень опубликовали на портале официального публикования правовых актов.

Минздрав включил в список психические расстройства и аномалии цветового зрения: общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, частичную цветовую слепоту, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.

В документе отметили, что перечень клинических противопоказаний утвердили 12 апреля.

Ранее автоюрист Лев Воропаев объяснил, что в связи с новыми правилами в стране не будет массовых отзывов водительских прав. По его словам, меры носят точечный характер. Если водитель обнаружит свой диагноз в новом перечне, возбудят дело о прекращении действия его удостоверения. Для этого будут создаваться медкомиссии.

Воропаев добавил, что в том случае, когда у гражданина не подтвердится это заболевание, либо будет наблюдаться устойчивая ремиссия, права у него забирать не станут.