Минздрав обновил перечень заболеваний, при которых нельзя работать охранником

В обновленный перечень заболеваний, при которых нельзя работать частным охранником, включили деменцию, шизофрению, делирий и хронические бредовые расстройства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Минздрав добавил в документ психические и поведенческие расстройства, часть из которых вызывается употреблением психоактивных веществ. Приказ с дополненным перечнем вступит в силу в сентябре этого года.

В список также внесли биполярное аффективное расстройство, ОКР, умственную отсталость, реакцию на тяжелый стресс и нарушения адаптации.

Третий раздел документа пополнили болезни глаза и его придаточного аппарата. Согласно указу, на работу охранником нельзя будет принимать граждан, острота зрения которых с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом.

