В Петербурге предложили разрешить охранникам досматривать школьников

В Санкт-Петербурге депутаты предложили легализовать досмотр школьников при входе в учебные заведения. Об этом сообщил телеканал 78.ru .

Депутат Константин Чебыкин указал на пробелы в законодательстве: сейчас охранники не обязаны проводить досмотр, а ученики вправе от него отказаться.

На заседании предложили наделить персонал соответствующими полномочиями, ввести обязательную сертификацию ЧОПов в школах и оснастить учреждения интероскопами для выявления опасных предметов.

Введение этой инициативы требует внесения изменений в федеральный закон. Росгвардия уже направила свои рекомендации.

В декабре 2025 года девятиклассник пришел в школу в Петербурге пересдавать контрольную по математике и напал на учительницу с ножом. Охрана и металлодетектор были, но досматривать ребенка не имели права. Пострадавшую госпитализировали, учеников эвакуировали.