Минувшей ночью в Москве прошли заморозки

Синоптик Тишковец: ночью в Москве и Подмосковье были отмечены заморозки

В Москве минувшей ночью местами были заморозки. В Бутово температура опустилась до -1 градуса. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минувшей ночью на главной метеостанции, ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до +1,3, в Тушине было +2,2, в Строгино — +3, на Балчуге +3,6, и только в Бутово зафиксированы заморозки до -1 градуса», — рассказал Тишковец.

Синоптики зафиксировали заморозки и в Подмосковье. Самые низкие температуры наблюдались в Волоколамске — минус 0,6 градуса и Электростали — минус 0,8 градуса.

«В связи с ожидаемым потеплением до конца недели заморозков больше не будет», — подчеркнул синоптик.

В четверг в Москве местами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до +7 градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Подмосковье столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов.

Синоптик спрогнозировал юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет немного снижаться, но останется в норме. К вечеру оно составит 746 миллиметров ртутного столба.

Погода в России переходит в зимний режим, комфортных температур осенью не будет даже в южных регионах, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, наступает тот период, который называется предзимье.