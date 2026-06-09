Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на 9 июня стала самой жаркой в Москве с начала года — на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру 17,5 градуса. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«И день 9 июня тоже станет самым жарким, максимальная температура подберется к 30 градусам», — добавила метеоролог.

Накануне она предсказала, что аномально высокая температура воздуха в столичном регионе начнет снижаться к воскресенью, а в День России и на следующий столбики термометров по-прежнему будут показывать около 30. Благодаря приходу холодного атмосферного фронта сильная жара отступит.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до среды. Дожди возможны, но кратковременные и локальные.