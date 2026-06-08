Москвичам рассказали, когда жара уйдет из Москвы и Подмосковья

Метеоролог Позднякова: жара в Москве и Подмосковье начнет спадать в праздники

Установившаяся в Москве и Подмосковье жаркая погода начнет постепенно ослабевать в праздничные выходные. Однако в День России и на следующий день температура воздуха по-прежнему будет превышать отметку в +30 градусов. Об этом «Ридусу» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Смена характера погоды может произойти с 14 июня, поскольку 13 июня к вечеру в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха начнет постепенно понижаться», — пояснила она.

По словам синоптика, 12 и 13 июня в столичном регионе сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Ночью существенных осадков не ожидают, а температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

Заметную смену погодных условий ожидают 14 июня. Температура останется выше климатической нормы, однако сильная жара отступит.

На платформе «Макс» синоптик писала, что июнь выполнит норму по солнечному сиянию в Москве. В июне она составляет 279 часов.