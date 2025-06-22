Акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит у Музея Победы в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
Перед началом акции все собравшиеся слушали песни, посвященные героям ВОВ. В полночь они почтили память погибших минутой молчания.
Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам акции. Ветераны, гости и волонтеры зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» традиционно проходит в Москве и области в ночь с 21 июня на 22 июня. Накануне жители Серпухова почтили память героев ВОВ возложением цветов к мемориалам воинской славы.
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Акция «Свеча памяти» началась у Музея Победы в Москве
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