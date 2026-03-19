Минусовую температуру предрекли в Москве в ночь на 20 марта

В последнюю ночь астрономической зимы — с 19 на 20 марта — температура воздуха в Москве может опуститься до минус трех, а в Подмосковье — до минус пяти градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили об угрозе гололедицы. Желтый погодный уровень опасности продержится до 09:00 пятницы по московскому времени.

При этом уже днем столбики термометров покажут до +12 градусов. Теплой погоде будет способствовать и почти полное безветрие.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в отдельных районах Подмосковья снег может полностью растаять уже к 25 марта. Благодаря аномальному теплу покров сходит очень быстро, добавил он.