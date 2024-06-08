Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге

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Бизнесу могут запретить отправлять какие-либо запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного. Такую инициативу разрабатывает Минцифры, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

Нововведение, по его словам, может вступить в силу уже в 2025 году.

«Прорабатываем инициативу запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного», — сказал министр.

Сейчас порядка 20% входящей документации приходит в Минцифры в бумажном виде. В основном это различного рода запросы, переписка по контрактам и отчетность.

На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. По словам Шадаева, это станет возможным после запуска спутниковой группировки. До 2030 года Россия планирует вывести порядка 737 низкоорбитальных спутников связи.

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