Шадаев назвал сроки повсеместного использования Wi-Fi в российских самолетах

Шадаев: в российских самолетах Wi-Fi станет повсеместным в 2028 году

На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. О сроках предоставления такой услуги повсеместно сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

В ответ на соответствующий вопрос ТАСС глава Минцифры уточнил, что Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным после запуска спутниковой группировки.

«В 2028 году, я думаю», — уточнил Шадаев.

В феврале министр сообщал, что первую российскую группировку космических спутников для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети сформируют и запустят в 2026 году.

До 2030 года по плану должны запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.

В минувшую субботу, 18 мая, замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщал о планах проведения модернизации геостационарной группировки. Восемь спутников, по его словам, заканчивают срок активного существования — их заменят новыми аппаратами.

Это позволит обеспечивать беспрерывное оказание услуг телерадиовещания и спутникового интернета, подчеркнул Угнивенко.