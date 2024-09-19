Минцифры опровергло информацию об уязвимости «Реестра повесток»

Минцифры: утечек и уязвимости на сайте «Реестр повесток» не зафиксировано

Данные сайта «Реестр повесток» и портала «Госуслуги» надежно защищены, утечек или уязвимостей не зафиксировано. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве опровергли информацию о том, что на сайте реестра электронных повесток есть уязвимость, которая позволяет получить персональные данные россиян.

«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через „Госуслуги“ на всех ресурсах работает корректно», — подчеркнули в пресс-службе.

Также представители министерства отметили, что данные пользователей надежно защищены, а сам портал невозможно взломать, потому что для его защиты используется несколько мер безопасности.

Ранее в России в тестовом режиме запустили сайт «Реестр повесток». После регистрации пользователи могут проверить на сайте наличие повесток, уточнить дату и время явки в военкомат и заказать выписку.