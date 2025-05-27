Минцифры предложило использовать биометрию при продаже энергетиков онлайн

Минцифры предложило с 1 сентября 2025 года использовать единую биометрическую систему для подтверждения возраста при покупке энергетиков дистанционно или в вендинге. Законопроект разместили на сайте опубликования проектов нормативно-правовых актов.

«В целях обеспечения охраны здоровья несовершеннолетних законопроектом предлагается установить обязанность продавцов БТН (безалкогольных тонизирующих напитков — прим. ред.) при их дистанционной продаже и продаже с использованием торговых автоматов подтверждать совершеннолетие покупателя посредством единой биометрической системы», — написали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Инициаторы считают, что новация обеспечит соблюдение закона, запрещающего дистанционную продажу энергетиков несовершеннолетним. Если возраст покупателя нельзя будет установить с помощью единой базы, он не сможет купить энергетический напиток.

Госдума приняла закон о штрафах для торговых точек за продажу энергетиков несовершеннолетних. Штрафы могут достигать 500 тысяч рублей.