Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией | 360°

Мир 14 мая 2024, 18:52 Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией Шадаев: Минцифры начало обсуждать отмену роуминга с Белоруссией Unsplash

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Минцифры собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения с белорусскими коллегами, заявил на заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что цены на звонки между двумя странами уже снизили в несколько раз.

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«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», — подчеркнул Шадаев.

По его словам, для отмены роуминга необходимо урегулировать вопрос с белорусскими операторами, которые в этом случае потерпят большие убытки.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Он приехал на парад Победы в Москве и высоко оценил организацию мероприятия.