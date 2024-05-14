Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией | 360°

14 мая 2024, 18:52
Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией
Шадаев: Минцифры начало обсуждать отмену роуминга с Белоруссией
Минцифры собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения с белорусскими коллегами, заявил на заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев. Его процитировало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что цены на звонки между двумя странами уже снизили в несколько раз.
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«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», — подчеркнул Шадаев.
По его словам, для отмены роуминга необходимо урегулировать вопрос с белорусскими операторами, которые в этом случае потерпят большие убытки.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Он приехал на парад Победы в Москве и высоко оценил организацию мероприятия.
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