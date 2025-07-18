Минцифры опровергло сбор данных через «Профиль молодого человека»

В России не будут собирать данные людей до 35 лет с помощью сервиса «Цифровой профиль молодого человека». Об этом РИА «Новости» сообщили в Минцифры.

«Собирать данные россиян с помощью „Профиля молодого человека“ никто не будет. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи сервиса» — фейк», — заявили в министерстве.

При желании сервис позволит молодым людям загрузить в личный кабинет данные вручную, чтобы получать электронные услуги. Также в любой момент можнобудет удалить свой цифровой профиль.

Безопасность портала обеспечивает многоуровневая защита, вся информация надежно защищена, добавили в Минцифры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Его создадут до 30 июня 2026 года.