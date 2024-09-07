Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов
Новый отбор особо значимых IT-проектов начался в Минцифры. Речь идет о разработках, замещающих иностранное программное обеспечение, сообщили на сайте министерства.
В 2024 году на поддержку таких проектов направят шесть миллиардов рублей.
«Новые IT-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости», — рассказали в министерстве.
С 2022 года господдержку получили уже 32 проекта. Заявки на грант и получение статуса принимаются до 18 сентября.
Специалисты IT-сферы оказались одними из самых востребованных на рынке труда в 2024 году. К ним относятся руководители группы разработки, DevOps-инженеры и дата-сайентисты.
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