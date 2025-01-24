Предприниматель Давидян: кадровый голод вынуждает бизнес повышать зарплаты

Российский рынок труда испытывает острый дефицит рабочей силы. Предприниматель Лиана Давидян связала это с существующим долгое время убеждением о способности технологий и автоматизации заменить людей, сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, началось все с нехватки специалистов, которые проходили подготовку в профессиональных училищах.

«Как ни странно, до сих пор найти хорошего, грамотного сантехника, электрика, токаря, слесаря, медсестру и прочие специальности, которые требуют среднего образования, крайне сложно», — заявила Давидян.

Она также отметила, что дефицит кадров заставляет предпринимателей поднимать зарплаты. Однако это не решает проблему, поскольку квалифицированным работникам требуется время на обучение.