Минтруд назвал самых востребованных специалистов в 2029 году

РБК: к 2029 году наиболее востребованной станет отрасль персональных услуг

Министерство труда России назвало самых востребованных специалистов в 2029 году. Об этом сообщил РБК .

Авторы исследований указали, что наибольший рост к 2029 году ожидают обрабатывающее производство, отрасли по оказанию персональных услуг, транспортировка и хранение, информация и связь, наука, гостиничный бизнес и общепит, а также здравоохранение.

Кроме того, в статье названы отрасли, в которых будет появится падение спроса на работников. Лидерами среди них стали государственное управление, торговля, сельское хозяйство и обеспечение электроэнергией.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в конце 2023 года самыми востребованными оказались профессии токаря, сварщика и электрика. На втором месте были «массовые» профессии — курьеры и продавцы.

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