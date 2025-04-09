Минтруд назвал число многодетных матерей, которым повысят пенсии

Министерство России подготовило законопроект об отмене ограничения по зачету периодов ухода за ребенком в страховой стаж. Об этом сообщил РБК со ссылкой на внутренний документ ведомства.

В настоящее время для назначения пенсии в стаж засчитываются только шесть лет ухода за детьми. После одобрения закона этот лимит будет снят. Всего изменения коснутся 400 тысяч женщин.

Закон может официально вступить в силу с 2026 года. В Минтруде добавили, что свыше пяти тысяч женщин, получивших отказ в пенсии из-за нехватки стажа, смогут выйти на нее.

Ранее Минтруд также предложил раз в год платить более 70 тысяч рублей за звание «Мать-героиня».

Получатели смогут сами выбрать — получать деньги или пакет социальных услуг, например, билеты в музеи, бесплатный проезд или освобождение от платы за ЖКУ. Меру поддержки могут ввести в беззаявительном порядке.