Минтруд предложил платить за звание «Мать-героиня» более 70 тысяч рублей

В России пройдет общественное обсуждение законопроекта о ежемесячной выплате женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», на сумму 72,4 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По поручению президента России Владимира Путина министерство разработало законопроект, согласно которому ежемесячную выплату «Матерям-героиням» приравняют к вознаграждению Героям труда и установят на уровне 72,4 тысячи рублей. Правительство будет повышать эту сумму каждый год в феврале.

Получатели смогут выбрать — получать деньги или пакет социальных услуг, например, освобождение от платы за ЖКУ, бесплатный проезд и билеты в музеи. «Матерям-героиням», удостоенным звания до принятия закона, назначат выплату с января 2025 года. Им не придется ходить по инстанциям, так как власти окажут новую меру поддержки в беззаявительном порядке.

Кроме многодетных семей глава государства поручил поддержать беременных студенток. Правительству предстоит увеличить пособие до прожиточного минимума.