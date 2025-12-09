Минтрансу предложили запретить таксистам долгую парковку во дворах

Депутаты Госдумы Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин обратились к министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить таксистам стоянку во дворах. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Парламентарии сообщили, что им часто жалуются на таксистов, которые занимают чужие парковочные места и создают дефицит для жителей дома. При этом установить шлагбаум могут не все, а Правила дорожного движения не регламентируют продолжительность стоянки для такси.

Депутаты попросили проработать инициативу совместно с органами внутренних дел и дать ответ в установленном порядке.

Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил обязать таксистов держать в машине детские кресла — минимум одно для экономкласса и два для более высоких.