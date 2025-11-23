Таксистов захотели обязать иметь детские кресла даже для грудничков

Рыбальченко: таксистов следует обязать иметь детские кресла даже для грудничков

Автомобили такси необходимо оснастить детскими удерживающими устройствами, причем их количество должно варьироваться от уровня комфорта и обслуживания пассажиров. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, обязательным условием для любого такси должна быть безопасная перевозка детей.

«Мое предложение: например, обязать водителей такси класса эконом иметь одно кресло, а водителей машин класса комфорт, комфорт-плюс и бизнес — не менее двух кресел», — сказал общественник.

По его мнению, обязательное наличие детских кресел в такси следует включить в правила лицензирования. Это должна быть не рекомендация, а законодательная норма. Пока же для поездок с ребенком в такси приходится отмечать в примечании к заказу необходимость бустера.

По закону водителю грозит административный штраф в размере три тысячи рублей, если он перевозит ребенка без такого кресла. При этом штрафные санкции могут увеличить до пяти тысяч рублей, так как Госдума уже рассматривает такой законопроект.

В начале года председатель Межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта Тарас Шевченко заявил, что запрет надбавок за детский тариф такси не поможет россиянам сэкономить на поездках.