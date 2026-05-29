Минтранс утвердил стандарт комнат матери и ребенка на транспортных объектах

Министерство транспорта утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС .

Требования к проектированию комнат матери и ребенка на транспортных объектах существовали и раньше, но теперь разработаны единые подходы к их оснащению, а также к детским игровым зонам в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, прокомментировал министр транспорта Андрей Никитин.

Всего предусмотрено три уровня оснащения в зависимости от размеров объекта. На базовом пассажирам предоставят универсальные кабины с пеленальным столиком и возможность купить средства детской гигиены. А на больших транспортных узлах им также будут доступны комнаты с зонами пеленания, кормления, отдыха и специальными игровыми пространствами для дошкольников.

