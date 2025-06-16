Минтранс призвали организовать бесплатный проезд для детей в летние лагеря

Междугородние поездки для детей в летние лагеря и другие места отдыха необходимо сделать бесплатным. С таким обращением к министру транспорта Роману Старовойту обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Копия документа есть в распоряжении 360.ru.

Политик пояснил, что предоставляемые сегодня скидки на билеты в поездах в 70% для детей от пяти до 10 лет и в 50% для пассажиров до 18 лет, а также льготные цены на билеты авиаперевозчиков для несовершеннолетних недостаточны и сильно различаются. Поэтому депутаты думской фракции выступили за единые правила в транспортной сферы.

«С учетом высокой стоимости билетов на все виды междугороднего транспорта предлагаю министерству поддержать семьи с детьми и рассмотреть вопрос о предоставлении детям возможности бесплатно пользоваться любыми видами транспорта для проезда к месту отдыха и обратно», — написал Миронов.

Он пояснил, что семьи с одним ребенком или двумя детьми должны получать один бесплатный билет, а многодетные родители — несколько.

«Финансировать программу предлагаю за счет федерального бюджета», — добавил лидер партии.

Миронов отметил, что также выступает за возвращение программы детского кешбэка, которая действовала с 2021 по 2022 год, когда родителям частично компенсировали стоимость путевок в детские лагеря. После отмены многие россияне потеряли возможность отправить своих детей на отдых.

В начале июня председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о введении налогового вычета при покупке путевок в детские лагеря. Он напомнил, что сейчас эта норма распространяется только при оплате медицинских или образовательных услуг, а также при приобретении жилья.