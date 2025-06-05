Родителям захотели возвращать часть средств за путевки в летние лагеря

В Госдуме рассмотрят инициативу о введении социального налогового вычета за оплату путевок в детские лагеря. Об этом 360.ru рассказал один из авторов законопроекта председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Над нововведением также работал депутат парламентской фракции Александр Ремезков. Они предложили расширить область применения налогового вычета за счет предоставления россиянам возможности получать возврат части потраченных средств не только за медицину, образование и покупку жилья, но и за оплату путевок для отдыха детей.

«Предлагаем предоставить гражданам возможность получать социальный налоговый вычет с покупки путевок в лагеря, на турбазы, в дома отдыха детям до 18 лет», — рассказали депутаты.

Кроме того, еще в апреле этого года правительству предложили запустить программу «Лето-2025», в рамках которой граждане смогли бы вернуть до 25 тысяч рублей от стоимости путевки в лагерь или семейного тура с детьми. Решение о реализации этого проекта на данный момент не принято.

Миронов отметил, что необходимость принятия соответствующих мер обусловлена подорожанием отдыха в детских лагерях почти до 30% по сравнению с прошлогодними ценами.

«В одних средняя цена путевки на две недели достигает 70 тысяч рублей, но есть территории, где она 100 тысяч рублей и более. Представители туриндустрии такой рост объясняют увеличением цен на продукты питания, повышением стоимости ЖКХ, зарплаты сотрудникам в связи с инфляцией и нехваткой кадров», — добавил он.