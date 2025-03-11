Мосгордума обсудит ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч

Депутаты Московской городской думы в конце марта на круглом столе обсудят возможность снижения скорости электросамокатов до 10 километров в час. Об этом 360.ru рассказал член комиссии МГД по спорту и молодежной политике Александр Сапронов.

По его словам, инициатива касается регулирования скорости не только самокатов, но и моноколес, а также велосипедного транспорта с электроприводом.

«Есть „медленные“ зоны, например, парки, где самокаты автоматически снижают скорость. Но все равно отдыхающие люди, пешеходы, гуляющие с колясками, испытывают дискомфорт. Стоит задача не запретить эти средства малой мобильности, а начать более четко их регулировать», — сказал Сапронов.

Депутат подчеркнул, что речь идет о снижении скорости в отдельных зонах, таких как проходные набережные, городские проспекты с большим пешеходным трафиком, дополнительные территории парков.

«Это позволит обезопасить пешеходов и детей, которые не всегда понимают что нужно обернуться и посмотреть по сторонам», — пояснил он.

Ранее двое молодых людей, передвигавшихся на самокате, получили травмы после столкновения с иномаркой в петербургском районе Парголово. Пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.