Минтранс предложил ввести для многодетных отдельные парковки и скидки на такси

В Министерстве транспорта рассматривают инициативы по введению специального дорожного знака для парковки многодетных семей и предоставлению им скидок на такси. Об этом сообщил ТАСС .

«Среди перспективных инициатив — создание специального дорожного знака для парковки многодетных семей и эксперимент по предоставлению скидок на услуги такси для многодетных семей», — отметили в ведомстве.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин утвердил стандарт по созданию и оснащению комнат матери и ребенка на транспортных узлах. Пассажирам будут доступны зоны пеленания, кормления, отдыха и игровые пространства для дошкольников.