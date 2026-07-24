Минтранс предложил гражданам выбрать знак парковки для многодетных семей

Минтранс России предложил пользователям выбрать один из семи предложенных вариантов дорожного знака, которым будут обозначаться парковочные места для многодетных семей. Пост с голосованием ведомство опубликовало на платформе «Макс» .

Специальные места для многодетных появятся возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и в других местах, где они особенно нужны семьям с детьми, пояснили в министерстве.

Основой остается обычный знак парковки, который предложили дополнить пиктограммами с изображением человеческих фигурок и детских колясок либо соответствующей надписью.

Проголосовать за понравившийся вариант можно до 14 августа.

В мае в Министерстве транспорта предложили ввести специальные парковки для многодетных семей и предоставить им скидки на такси. Также ведомство приняло стандарт по созданию и оснащению комнат матери и ребенка на транспортных узлах.