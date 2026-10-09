Минтранс объяснил, как сохранить госномер при продаже машины
Водители могут оставить за собой регистрационный знак при продаже автомобиля на срок до одного года. Об этом со ссылкой на региональный минтранс сообщила «Тульская Служба Новостей».
Чтобы перенести госномер на другое транспортное средство, код региона на табличке должен совпадать с регионом регистрации собственника. Если в течение 12 месяцев номер не присвоят новой машине, он вернется в резерв.
Для сохранения знака автомобилисту необходимо обратиться в Госавтоинспекцию и сообщить инспектору о своем намерении. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) при его наличии.