Минтранс и ФАС попросили проверить сервисы такси из-за взлета цен в непогоду

Депутат Нилов обратился в Минтранс и ФАС из-за скачка цен на такси в снегопад

Сервисы такси необходимо обязать устанавливать цены на поездки в разумных пределах даже в непогоду. Об этом 360.ru заявил председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он направил в Минтранс и Федеральную антимонопольную службу обращения с просьбой проверить агрегаторы такси, которые необоснованно взвинчивают цены в несколько раз. Также он призвал ведомства опубликовать свою позицию по поводу этой ситуации.

«Да, цена должна быть динамической. Да, она может увеличиться при особых условиях, но не в несколько раз», — уточнил парламентарий.

Депутат добавил, что резкое повышение стоимости поездок увеличивает градус социальной напряженности, вызывая у россиян сильное недовольство и раздражение. Он назвал недопустимой ситуацию, когда сервисы пользуются отсутствием у людей возможности добраться до дома другим способом и задирают ценник, ссылаясь на снегопад, дождь или холод.

«Я хочу напомнить, что в ответ на требования, на просьбы, на беспокойство отрасли принимаются соответствующие решения. Например, недавно для самозанятых таксистов были законодательно введены послабления для того, чтобы можно было использовать соответствующую категорию транспортных средств», — рассказал Нилов.

Ранее ведущий аналитик сервиса «Яндекс Такси» Роман Болотов подтвердил, что во время снегопада стоимость поездки в январе возросла 20–25%. Время ожидания машины увеличилось на 15%, а средняя продолжительность перевозки — примерно на 25%