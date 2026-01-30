В «Яндекс Такси» рассказали о влиянии снегопада на цены поездок

Обрушившиеся на Москву и Московскую область обильные снегопады привели к серьезным заторам на дорогах. Пробки в столичном регионе достигали 10 баллов. На этом фоне спрос на такси превысил количество свободных водителей. Чтобы не оставлять пассажиров без возможности перемещения, «Яндекс Такси» снизил комиссию водителям и предложил дополнительные бонусы. Об этом 360.ru рассказал ведущий аналитик сервиса Роман Болотов.

Он подчеркнул, что резкий рост спроса начался еще 27 января. В последующие дни всплески с количеством заказов операторы наблюдали с 06:00 до 09:00, а также с 17:00 до позднего вечера.

«Во время пикового спроса, особенно снегопада, „Яндекс Такси“ снижает комиссию водителям и дает специальные бонусы. С 27 по 29 января всего на эти бонусы направили порядка 30 миллионов рублей, что помогло привлечь больше водителей на линию», — заявил Болотов.

Аналитик обратил внимание, что базовые тарифы на поездки остались прежними. Но на итоговую цену повлиял повышающий коэффициент, который включается автоматически и только в случае повышенного спроса и сложных условий на дорогах.