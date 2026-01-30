В «Яндекс Такси» рассказали о влиянии снегопада на цены поездок
Аналитик «Яндекс Такси» Болотов: средний чек на поездку в снегопад вырос на 25%
Обрушившиеся на Москву и Московскую область обильные снегопады привели к серьезным заторам на дорогах. Пробки в столичном регионе достигали 10 баллов. На этом фоне спрос на такси превысил количество свободных водителей. Чтобы не оставлять пассажиров без возможности перемещения, «Яндекс Такси» снизил комиссию водителям и предложил дополнительные бонусы. Об этом 360.ru рассказал ведущий аналитик сервиса Роман Болотов.
Он подчеркнул, что резкий рост спроса начался еще 27 января. В последующие дни всплески с количеством заказов операторы наблюдали с 06:00 до 09:00, а также с 17:00 до позднего вечера.
«Во время пикового спроса, особенно снегопада, „Яндекс Такси“ снижает комиссию водителям и дает специальные бонусы. С 27 по 29 января всего на эти бонусы направили порядка 30 миллионов рублей, что помогло привлечь больше водителей на линию», — заявил Болотов.
Аналитик обратил внимание, что базовые тарифы на поездки остались прежними. Но на итоговую цену повлиял повышающий коэффициент, который включается автоматически и только в случае повышенного спроса и сложных условий на дорогах.
Это помогает быстрее привлечь водителей на линию. Особенно с учетом того, что в непогоду обслуживание автомобилей становится дороже.
Болотов добавил, что средняя продолжительность поездки выросла примерно на 25% по сравнению с другими днями без сильных осадков, а в некоторых районах Москвы и Подмосковья время в пути увеличивалось в полтора-два раза.
Также на 15% выросло время ожидания машин. Все это привело к тому, что средний чек за поездку в дни снегопадов поднялся примерно на 20–25%.
«Около двух третей среднего чека связано с увеличением времени поездок и примерно одна треть — с работой повышающего коэффициента», — подытожил эксперт.
Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко заявил, что январь обновил снежный рекорд, который держался 203 года. Он подчеркнул, что к 29 января в столице выпало 92 миллиметра осадков, что выше показателей 1829-го.