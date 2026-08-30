Ким Чен Ын отправил в отставку министра обороны КНДР

Минобороны Северной Кореи возглавил Ким Сон Ги. Его предшественник Но Гван Чхоль назначен первым заместителем директора Департамента военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

Кадровые вопросы обсуждались на заседании девятой Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына. Но Гван Чхоль возглавлял Минобороны дважды, с июня 2018 по декабрь 2019 года и с октября 2024 по август 2026 года.

Пост министра обороны занял Ким Сон Ги. Он работал директором Главного политического управления Корейской народной армии.

Но Гван Чхоль приезжал в 2019 году с визитом в Москву. Министр обороны России Андрей Белоусов вел переговоры с ним во время поездки в Северную Корею в апреле 2026 года.