Минстрой выдал разрешение на строительство нового храма в Советском районе Нижнего Новгорода. Здание появится на пересечении улиц Пушкина, Косогорной и Светлогорского переулка. Заказчиком выступает местная епархия, написал сайт newsnn.ru .

Согласно проекту, храм будет каменным, однопрестольным и сможет вместить до 600 прихожан. Положительное заключение негосударственной экспертизы проект получил 9 февраля. Закладка первого камня состоялась в сентябре 2022 года с участием митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

