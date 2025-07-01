Риелтор Апрелев предложил сменить схему финансирования строительства для повышения доступности жилья

В России не прекращается напряженная ситуация на рынке новостроек. В конце июня власти решили продлить до конца 2025 года мораторий на штрафы для компаний-застройщиков, которые не успевают сдать объекты в срок. В таких условиях участники долевого строительства лишены права требовать компенсацию за просрочку. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал KP.RU, как можно повлиять на ситуацию и сделать новое жилье доступнее для покупателей.

«Единственный вариант сейчас сделать новостройки доступнее для покупателей — это поменять саму схему финансирования строительства. Застройщики, чтобы как-то стимулировать спрос, завлекают рассрочками: часть суммы вносишь сразу, часть — по завершении строительства. Но это зачастую схема противозаконная», — отметил эксперт.

Риелтор считает, что можно создать легальную систему, схожую с нынешней, но основанную на использовании эскроу-счетов. Так, покупатель может внести 20–30% стоимости квартиры в качестве аванса, который будет храниться на эскроу-счете. Оставшуюся сумму можно оплатить через ипотеку, однако застройщик получит деньги только после завершения строительства. Лишь после этого, когда покупатель получит ключи от квартиры, он начнет выплачивать ипотечный кредит.

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